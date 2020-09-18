Компания Disney стала прокатчиком фильма "Майор Гром"

Премьера запланирована на 2021 год.

Американская компания Disney Studios стала прокатчиком фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", снятого по мотивам одноименного российского комикса. Об этом сообщил портал "Бюллетень кинопрокатчика".

Действие в фильме разворачивается в Петербурге. Майор Игорь Гром известен всему городу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают из него идеального полицейского, который не знает преград.

Все меняется, когда в городе появляется загадочный человек в маске – Чумной Доктор. Злодей решает, что город болен чумой беззакония, и начинает "лечить" его, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса.

Премьера фильма запланирована на 2021 год. Главную женскую роль исполнила Любовь Аксенова. Также в кинокомиксе снялись Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и другие актеры. Режиссером стал Олег Трофим.

Ранее Piter.TV выпустил интервью с Тихоном Жизневским.

Видео: YouTube / Bubble Comics