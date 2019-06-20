Петербургский Горсуд прекратил дело против закона о реновации

В сообщении уточнили, что "действие оспариваемых норм приостановлено, права истцов не затрагиваются".

Во вторник, 1 ноября, стало известно, что городской суд Петербурга прекратил производство по иску о признании недействующим закона о КРТ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В сообщении уточнили, что "действие оспариваемых норм приостановлено, права истцов не затрагиваются".

Напомним, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за планируемой застройки Нарвской заставы. Следствие полагает, что в 2010 году сотрудники правительства Петербурга нарушили закон об исторической застройке и заключили договор с ООО "СПб Реновация". В договоре указали, что инвестор принял на себя обязательства по развитию застроенных территорий, в том числе путём сноса исторических зданий в Нарвской заставе. Позже сотрудники правительства заключили дополнительное соглашение, которое продлило срок действия программы до 2029 года.

Ранее за 200 млн рублей продали участок под застройку на намыве Васильевского острова. При стартовой цене в 662,9 млн рублей участок был продан за 198,9 млн рублей.

Фото: Piter.tv

