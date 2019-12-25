За 200 млн рублей продали участок под застройку на намыве Васильевского острова

При стартовой цене в 662,9 млн рублей участок был продан за 198,9 млн рублей.

Участок площадью 0,8 га на углу улиц Лисянского и Гончарова продали на торгах. Он принадлежал обанкротившейся корпорации "Элис", которая планировала построить на намывных территориях Васильевского острова свой офис. Об этом пишет "Деловой Петербург".

При стартовой цене в 662,9 млн рублей участок был продан за 198,9 млн рублей. Участок был продан с третьей попытки, в предыдущие разы желающих приобрести не было. Актив купила компания "Унисон-Сервис". Согласно открытым источникам, фирма работает в области права и бухгалтерского учёта. При этом, как утверждает ДП, владелец компании Илья Шаров был учредителем хостела "Чей чемодан?" на Невском проспекте.

Проданный участок относится к зоне общественно-деловой застройки. Новый владелец может построить там жилье и коммерческие объекты.

Фото: Piter.tv