В Петербурге возбудили уголовное дело из-за планируемой застройки Нарвской заставы

Следствие полагает, что в 2010 году сотрудники правительства Петербурга нарушили закон об исторической застройке и заключили договор с ООО "СПб Реновация".

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту планируемой реновации округа Нарвская застава. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

К зампреду СК Александру Клаусу обратилась женщина из инициативной группы по защите Нарвской заставы. Она рассказала, что строительная компания, которая выкупила этот участок, планирует в короткие сроки выселить почти 500 жителей из своих квартир. При этом компания отказывается предоставить им маневренный фонд и постоянное жильё в границах той же административной территории или соразмерную компенсацию.

СК провел проверку и возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2010 году сотрудники правительства Петербурга нарушили закон об исторической застройке и заключили договор с ООО "СПб Реновация". В договоре указали, что инвестор принял на себя обязательства по развитию застроенных территорий, в том числе путём сноса исторических зданий в Нарвской заставе. Позже сотрудники правительства заключили дополнительное соглашение, которое продлило срок действия программы до 2029 года.

В СК заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных лиц. Жители надеются, что на время следствия приостановят программу реновации. Они планируют добиться ее полной отмены, а также хотят внести дома в список объектов культурного наследия.

Ранее в конце сентября Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на застройку у метро "Нарвская".

Фото: Википедия

