Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на застройку у метро "Нарвская"

Сейчас обсуждают исключение микрорайона из охранной зоны на весь период реновации до 2029 года.

Председатель СК 23 сентября поручил проверить обращение активистов, которые попросили разобраться с планами по застройке микрорайона "Нарвская застава". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК сообщили, что большинство петербуржцев не считают свои дома ветхими и требующими сноса. Сейчас обсуждают исключение микрорайона из охранной зоны на весь период реновации до 2029 года.

Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу организовать проверку и доложить по обстоятельствам жалоб, поступающих от горожан. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Фото: Следственный комитет