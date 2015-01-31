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Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на застройку у метро "Нарвская"
Сегодня, 21:07
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Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на застройку у метро "Нарвская"

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Сейчас обсуждают исключение микрорайона из охранной зоны на весь период реновации до 2029 года. 

Председатель СК 23 сентября поручил проверить обращение активистов, которые попросили разобраться с планами по застройке микрорайона "Нарвская застава". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК сообщили, что большинство петербуржцев не считают свои дома ветхими и требующими сноса. Сейчас обсуждают исключение микрорайона из охранной зоны на весь период реновации до 2029 года. 

Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу организовать проверку и доложить по обстоятельствам жалоб, поступающих от горожан. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Фото: Следственный комитет

Теги: бастрыкин, жалобы, петербуржцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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