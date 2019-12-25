Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok

Виртуальные проекты остаются для музея "дополнительной формой существования".

Государственный Эрмитаж планирует освоить приложение TikTok. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Пиотровский отметил, что виртуальные проекты являются для Эрмитажа "дополнительной формой существования". Он уже дал указание разработать схему работы в "ТикТоке".

Мы следуем за трендами для того, чтобы тренды следовали за нами, потому что когда человек понимает только простое, мы будем с ним говорить на простом языке... Михаил Пиотровский.

При этом директор музея заявил, что виртуальные программы всё равно не заменят реального посещения Эрмитажа.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020-м в Эрмитаже побывало на 80% меньше посетителей, чем годом ранее. Также директор Эрмитажа подтвердил, что музей закроется на новогодние праздники, как и остальные городские музеи.

Фото: Piter.TV