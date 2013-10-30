В Петербурге может заработать смс-рассылка оповещений об уборке снега для автомобилистов

Такую идею придумал депутат Алексей Цивилев.

Петербургским автомобилистам могут начать рассылать смс-оповещения о предстоящей уборке снега в кварталах их проживания или нахождения. Такую инициативу выдвинул депутат ЗакСа Алексей Цивилев, говорится на его официальной страничке "ВКонтакте".

Идею подсказал известный автоэксперт Владимир Сажин <...> Это было бы удобно и автомобилистам, которые не получают оперативной информации о работающей на улице технике. И в результате их ждут поврежденные машины, как это случилось после недавнего снегопада в нашем городе. Алексей Цивилев

Депутат заметил, что качественная и быстрая уборка дорог от снега зависит от соблюдения водителями знаков на ограничение парковку, однако расчистка города может вестись и не по графику, например, в случае обильного снегопада. В таких случаях уборочная техника и коммунальщики могут навредить машинам горожан.

Тем временем, в Петербурге усилили контроль за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи.

Фото: Piter.TV