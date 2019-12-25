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В Петербурге работники ЖЭКа разбили автомобиль глыбой льда
Сегодня, 10:10
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nastya960

В Петербурге работники ЖЭКа разбили автомобиль глыбой льда

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Они попытались скрыть пробитые стекла и царапины, закидав автомобили снегом.

Петербуржцы рассказали "Мегаполису" про уборку снега с крыш в Центральном районе города, в ходе которой работники местного ЖЭКа скинули глыбы льда на припаркованные у дома автомобили.

Владельцы пострадавших машин рассказали, что работники попытались замаскировать последствия своего "промаха" и просто закидали поврежденные автомобили снегом. 

В распоряжении владельцев авто оказались записи с камер видеонаблюдения. Автомобилисты уже написали заявление в полицию на работников ЖЭКа №3.

Более 9 тысяч крыш очистили от снега в Петербурге с начала февраля.

Фото: Мегаполис

Теги: жэк, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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