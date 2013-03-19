Более 9 тысяч крыш очистили от снега в Петербурге с начала февраля

Глава жилищного комитета проинспектировал качество проведенной уборки.

С начала февраля в Петербурге очистили более 9 тысяч крыш, сообщили в Смольном.

По итогам проверки качества проведенной уборки выяснилось, что жилищники добились высоких показателей благодаря координации работы: практически за каждым домом в Петербурге закреплен персональный дворник. Один двор убирают по 4-5 человек. Также работникам ручного труда помогает специализированная техника. Крыши убирают около 650 прошедших обучение специалистов. Во время снегопада число работников увеличивают. Кроме этого, бороться с наледью помогает система "холодных чердаков": ей оборудованы около семи тысяч крыш домов Петербурга.

Ранее мы писали, что изморозь и небольшой снег ожидаются в Петербурге 10 февраля.

Фото: Piter.TV