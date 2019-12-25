Изморозь и небольшой снег ожидаются в Петербурге 10 февраля

Температура воздуха ночью опустится до -19…-21 градусов.

В среду, 10 февраля, в Петербурге ожидается ясная и малооблачная погода. Несмотря на это, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбики термометров опустятся до -19…-21 градусов. Днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. Местами возможна изморозь, на дорогах образуется гололедица.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что в Ленобласти на неделе ожидаются морозы до -30 градусов.

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