Изморозь и небольшой снег ожидаются в Петербурге 10 февраля

В среду, 10 февраля, в Петербурге ожидается ясная и малооблачная погода. Несмотря на это, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью столбики термометров опустятся до -19…-21 градусов. Днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. Местами возможна изморозь, на дорогах образуется гололедица.
Ветер подует с северо-востока со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее мы писали, что в Ленобласти на неделе ожидаются морозы до -30 градусов.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все