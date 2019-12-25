В Ленобласти на неделе ожидаются морозы до -30 градусов

В случае переохлаждения или обморожения не нужно прибегать к народным методам, стоит сразу обратиться к врачу.

Сильные морозы задержатся в Ленинградской области как минимум до середины недели. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС.

В понедельник, 8 февраля, на востоке 47 региона местами ожидается понижение температуры воздуха до -25... -28 градусов. На дорогах гололедица. Во вторник, 9 февраля, температура также будет на уровне до -25...-28 градусов. В среду, 10 февраля, местами станет еще холоднее, то -27..-30 градусов.

Сотрудники МЧС напомнили: "Чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа"

В случае переохлаждения или обморожения не нужно прибегать к народным методам, стоит сразу обратиться к врачу.

На прошлой неделе Колесов рассказал, что петербуржцев ждет морозная и преимущественно солнечная неделя.

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