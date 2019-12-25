Петербуржцев ждет морозная и преимущественно солнечная неделя

Ожидается, что самыми холодными днями станут ближайшие выходные — 6 и 7 февраля.

Морозы пришли в Петербург как минимум на неделю, а вот солнечную погоду на востоке города могут испортить осадки с Ладожского озера. Об этом Piter.TV рассказал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

"Минусовая" температура будет точно держаться 7 дней, а, может быть, и 10. Она установится на уровне -8...-10 градусов, а ночью может достигать до -15...-20 градусов. Солнечные дни зависят от антициклона, который будет определять погоду в Северной столице в ближайшее время.

Неделя должна быть очень хорошей, морозной, по-настоящему зимней. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Есть вероятность, что циклон с Ладожского озера принесет в восточные районы города пасмурную погоду, но солнце точно будет "показываться".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что солнце светило в Петербурге в январе меньше десяти часов.

Фото: Piter.TV