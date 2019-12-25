Солнце светило в Петербурге менее 10 часов в январе

Прояснение может наступить уже в ближайшие дни.

В январе 2021-го года в Петербурге было всего пять солнечных дней. Солнце светило в общей сложности 9,8 часов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Количество солнечных дней эксперт оценил как маленькое. За последние года солнце появлялось во втором месяце зимы на 15-22 часа. Самыми солнечными оказались 2014 и 2018 годы. Тогда показатель достиг более 28 часов.

При этом на терять надежду на солнечные деньги не стоит. Впереди у горожан февраль, проясниться погода может уже в ближайшие дни. Солнце приходит вместе с морозом.

Сильное похолодание ожидается к концу рабочей недели.

Фото: Piter.TV