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Солнце светило в Петербурге менее 10 часов в январе
Сегодня, 14:59
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Солнце светило в Петербурге менее 10 часов в январе

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Прояснение может наступить уже в ближайшие дни.

В январе 2021-го года в Петербурге было всего пять солнечных дней. Солнце светило в общей сложности 9,8 часов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил главный синоптик города Александр Колесов. 

Количество солнечных дней эксперт оценил как маленькое. За последние года солнце появлялось во втором месяце зимы на 15-22 часа. Самыми солнечными оказались 2014 и 2018 годы. Тогда показатель достиг более 28 часов. 

При этом на терять надежду на солнечные деньги не стоит. Впереди у горожан февраль, проясниться погода может уже в ближайшие дни. Солнце приходит вместе с морозом. 

Сильное похолодание ожидается к концу рабочей недели. 

Фото: Piter.TV

Теги: погода, солнце, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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