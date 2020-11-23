Синоптик рассказал, когда в Петербурге и Ленобласти ударят морозы

Сильное похолодание придет в регион уже в эту пятницу.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда жителям города и Ленобласти стоит ждать сильного похолодания. По его прогнозу, морозы ударят уже в эту пятницу. Температура воздуха в этот день опустится до -15…-20 градусов. Об этом пишет 78.ru.

Колесов пояснил, что с 4 февраля на погоду в Петербурге и области окажет влияние повышенное атмосферное давление. Холодная масса из Финляндии распространится на наши районы. Уже в ночь на четверг температура воздуха опустится до -8…-13 градусов. Столбики термометров днем покажут -7…-9 градусов, в Ленобласти -6…-11 градусов, возле водоемов будет немного теплее.

В морозные дни риск выпадения осадков сведется к минимуму. Поэтому горожан может ждать пушкинская зима – "мороз и солнце".

Что касается вторника и среды, то погоду в эти дни будет определять циклон. Он принесет с собой много облаков, местами возможны осадки в виде снега. Температура воздуха будет сохраняться в пределах -3 градусов. В целом, в ближайшие два дня сохранится погода со слабыми морозами, но постоянным снегом.

Ранее мы писали, что в Петербург привезли почти 20 тонн бразильских арбузов.

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