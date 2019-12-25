В Петербург привезли почти 20 тонн бразильских арбузов

Арбузы прибыли из расположенного на востоке Бразилии штата Риу-Гранди-ду-Норти.

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн свежих арбузов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Арбузы прибыли из расположенного на востоке Бразилии штата Риу-Гранди-ду-Норти и следовали в адрес петербургской компании. В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.

С начала 2021 года в Петербург поступило более 315 тонн арбузов. Вся продукция была привезена из Бразилии.

В Петербурге и Ленобласти посадят более 3 миллионов тюльпанов.

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