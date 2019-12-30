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В Петербурге и Ленобласти посадят более 3 миллионов тюльпанов
Сегодня, 12:02
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nastya960

В Петербурге и Ленобласти посадят более 3 миллионов тюльпанов

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Луковицы привезли из Нидерландов.

В конце декабря 2020 – начале января 2021 года  в тепличных комплексах Петербурга и Ленобласти специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 3 миллионов луковиц тюльпанов из Нидерландов. 

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты не были обнаружены.

Луковицы тюльпанов допущены к посадке на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В мае 2020 года в Купчино распустились более 25 тысяч тюльпанов.

Фото: pixabay; Россельхознадзор

Теги: россельхознадзор, тюльпаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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