В Петербурге и Ленобласти посадят более 3 миллионов тюльпанов

В конце декабря 2020 – начале января 2021 года в тепличных комплексах Петербурга и Ленобласти специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 3 миллионов луковиц тюльпанов из Нидерландов.
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты не были обнаружены.
Луковицы тюльпанов допущены к посадке на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В мае 2020 года в Купчино распустились более 25 тысяч тюльпанов.
Фото: pixabay; Россельхознадзор
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