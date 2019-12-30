В Петербурге и Ленобласти посадят более 3 миллионов тюльпанов

Луковицы привезли из Нидерландов.

В конце декабря 2020 – начале января 2021 года в тепличных комплексах Петербурга и Ленобласти специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 3 миллионов луковиц тюльпанов из Нидерландов.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты не были обнаружены.

Луковицы тюльпанов допущены к посадке на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В мае 2020 года в Купчино распустились более 25 тысяч тюльпанов.

Фото: pixabay; Россельхознадзор