В Купчино распустились более 25 тысяч тюльпанов

В этом году лейтмотив цветочных композиций – 75-летие Великой Победы.

Более 25 000 тюльпанов зацвели в Купчино. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района.

В этом году лейтмотив цветочных композиций – 75-летие Великой Победы. Тюльпаны высажены у памятника маршалу Георгию Жукову и у памятного знака бойцам 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Цветник в парке Интернационалистов в створе Пражской улицы – это дань памяти воинам, не вернувшимся с войны и отдавшим свои жизни за нашу Родину.