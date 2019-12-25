В Купчино распустились более 25 тысяч тюльпанов

Более 25 000 тюльпанов зацвели в Купчино. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района.
В этом году лейтмотив цветочных композиций – 75-летие Великой Победы. Тюльпаны высажены у памятника маршалу Георгию Жукову и у памятного знака бойцам 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Цветник в парке Интернационалистов в створе Пражской улицы – это дань памяти воинам, не вернувшимся с войны и отдавшим свои жизни за нашу Родину.
Также во Фрунзенском районе весной высадили более 20 тысяч фиалок Виттрока. Также в этом сезоне планируется высадить почти 600 деревьев и более 200 000 цветов.
Знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн.
Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района
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