В среду, 27 мая, стало известно о том, что знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн. Об этом сообщается на официальной страничке во "ВКонтакте".
В соцсетях регулярно публикуются снимки тюльпанов на Елагином острове.
Можно бесконечно любоваться разнообразием цвета и формы, причудливыми линиями и деталями бутонов
сказано в сообщении
Напоним, что парк закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в Северной столице.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург отпразднует День города в онлайн-формате.
Фото:elaginpark/instagram
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