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Знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн
Сегодня, 16:48
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IRINA_CHALKINA

Знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн

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Несмотря на режим самоизоляции, парк предлагает маленьким и взрослым петербуржцам различные онлайн-активности.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн. Об этом сообщается на официальной страничке во "ВКонтакте".

В соцсетях регулярно публикуются снимки тюльпанов на Елагином острове.

Можно бесконечно любоваться разнообразием цвета и формы, причудливыми линиями и деталями бутонов

сказано в сообщении

Напоним, что парк закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург отпразднует День города в онлайн-формате.

Фото:elaginpark/instagram

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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