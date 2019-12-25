Несмотря на режим самоизоляции, парк предлагает маленьким и взрослым петербуржцам различные онлайн-активности.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что знаменитый Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перешел в онлайн. Об этом сообщается на официальной страничке во "ВКонтакте".

В соцсетях регулярно публикуются снимки тюльпанов на Елагином острове.

Можно бесконечно любоваться разнообразием цвета и формы, причудливыми линиями и деталями бутонов сказано в сообщении

Напоним, что парк закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург отпразднует День города в онлайн-формате.

Фото:elaginpark/instagram