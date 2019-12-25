В среду, 27 мая, стало известно о том, что Петербург отпразднует День города в онлайн-формате. Об этом заявил глава комитета по культуре Константин Сухенко.
Отмечается, что в полдень по-традиции в Петропавловской крепости произведут выстрел из пушки. Однако большая часть праздника всё же перейдет в онлайн-формат. На официальных интернет-ресурсах покажут концерты.
Такие меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, что в Северной столице также отменен праздничный салют.
Ранее мы сообщали о том, что в День города в Петербурге потеплеет до +22 градусов.
Фото:pixabay
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