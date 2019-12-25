В День города в Петербурге потеплеет до +22 градусов

В среду, 27 мая, Петербург празднует 317-летие. В день рождения города петербуржцев порадует хорошая погода. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.
По словам синоптика, в этот день влияние на погоду окажет антициклон. Несмотря на переменную облачность, будет солнечно и без дождей.
Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних показаний. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее мы писали, что петербуржцы вышли загорать на Марсовое поле.
Фото: pixabay.com
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