В День города в Петербурге потеплеет до +22 градусов

В этот день в городе на Неве будет солнечно, осадков не ожидается.

В среду, 27 мая, Петербург празднует 317-летие. В день рождения города петербуржцев порадует хорошая погода. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в этот день влияние на погоду окажет антициклон. Несмотря на переменную облачность, будет солнечно и без дождей.

Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних показаний. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы вышли загорать на Марсовое поле.

Фото: pixabay.com