В Петербурге усилили контроль за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи

В ГАТИ напомнили, что собственники нежилых зданий обязаны регулярно убирать снег и наледь с крыш домов.

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в связи с предстоящим потеплением переходит на усиленный режим контроля за уборкой снега и наледи с крыш нежилых зданий. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В первую очередь инспекторы будут следить за теми зданиями, при уборке которых в прошлые снежные зимы были замечания. Нарушителям может грозить штраф в размере от 100 тысяч до миллиона рублей.

В ГАТИ напомнили, что собственники нежилых зданий обязаны регулярно убирать снег и наледь с крыш домов.

Более 33 сантиметров снега выпало в Петербурге за праздники.

Фото: Piter.tv