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В Петербурге усилили контроль за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи
Сегодня, 15:32
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nastya960

В Петербурге усилили контроль за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи

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В ГАТИ напомнили, что собственники нежилых зданий обязаны регулярно убирать снег и наледь с крыш домов.

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в связи с предстоящим потеплением переходит на усиленный режим контроля за уборкой снега и наледи с крыш нежилых зданий. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В первую очередь инспекторы будут следить за теми зданиями, при уборке которых в прошлые снежные зимы были замечания. Нарушителям может грозить штраф в размере от 100 тысяч до миллиона рублей.

В ГАТИ напомнили, что собственники нежилых зданий обязаны регулярно убирать снег и наледь с крыш домов.

Более 33 сантиметров снега выпало в Петербурге за праздники.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, крыши, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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