Петербургские власти подписали постановление о поддержке научных изданий

Максимальная субсидия для журнала-победителя составляет 200 тысяч рублей.

Власти Петербурге подписали постановление, согласно которому научные издания могут получить финансовую поддержку в виде субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 июня.

На конкурсной основе предоставить субсидию могут научным, научно-техническим и социально ориентированным НКО, выпускающих периодические издания в текущем году. При отборе конкурсантов учтут тираж, объем и значимость издания для Петербурга. Максимальная субсидия для одного издания – 200 тысяч рублей, всего на поддержку журналов выделили 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что поддержка IT может компенсироваться подорожанием софта.

Фото: pixabay