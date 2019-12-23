Цена на программное обеспечение вырастет примерно на 16%.

Поддержка IT может компенсироваться подорожанием софта из-за отмены нулевого НДС при его продаже и прав на пользование ПО. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По словам источников издания, такое предложение поступило от Минкомсвязи. Предполагается, что таким образом удастся пополнить бюджет на 42,5 миллиарда рублей. Компаниям, которые находятся в спецреестре, ввод НДС планируют компенсировать субсидиями.

Ожидается, что из-за отмены нулевого НДС при продаже софта и прав на него, цена на программное обеспечение вырастет примерно на 16%. Из-за этого анонсированные президентом меры поддержки IT-отрасли будут нивелированы, считают эксперты.

Ранее Путин заявил, что в России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли.