Смольный выделит 2 миллиона рублей на поддержку научных изданий

Субсидии возможно получить на конкурсной основе.

Петербургские власти поддержат научные, научно-образовательные и -популярные издания субсидиями. Как сообщили в пресс-службе Смольного 22 июня, на эти цели выделят 2 миллиона рублей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что ученым важна возможность публиковать результаты своих исследований и продвигать науку на мировой уровень, а необходимость повышения активности в публикациях является важным пунктом Стратегии технологического развития РФ. Кроме того, уверен градоначальник, о последних достижениях науки должны знать и простые граждане.

Субсидии возможно получить на конкурсной основе. Получателями могут быть как научные и научно-технические, так и социально ориентированные некоммерческие организации, которые выпускают периодику в 2020 году. В конкурсе учтут тираж, объем издания и его значимость для Петербурга. Максимальная субсидия для одного издания составит 200 тысяч рублей.

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