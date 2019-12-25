Власти Петербурга начнут публиковать данные о будущих застройках в открытом доступе

В Северной столице Смольный начнет публиковать данные о будущих застройках в открытом доступе. Об этом рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин.
Как только выдается градостроительный план застройщику, в этот же день Комитет по строительству обязан опубликовать его соответствующим образом
Сергей Никешин.
Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что приняв соответствующее нововведение у города будут дополнительные возможности узнать о предполагаемых проектах.
Ранее мы сообщали о том, что частным школам хотят разрешить безвозмездную передачу объектов культурного наследия.
Фото: pixabay
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