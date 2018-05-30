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Частным школам хотят разрешить безвозмездную передачу объектов культурного наследия
Сегодня, 14:43
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nadezhda_sib

Частным школам хотят разрешить безвозмездную передачу объектов культурного наследия

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Платить за аренду будет не надо.

В Совете Федерации разработали законопроект о безвозмездной передаче частным школам объектов культурного наследия. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в ТАСС. Документ направят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. 

В пояснительной записке говорится о том, что длительное неиспользование объекта культурного наследия в хозяйственном обороте приводит к дальнейшему разрушению и утрате предметов охраны или незаконного использования. В связи с этим законопроект расширит список юридических лиц, которые могут получить получить в пользование объекты. 

Отмечается, что в Петербурге такая практика уже есть, но с оплатой аренды. В рамках нового законопроекта здания будут передаваться безвозмездно. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: объекты культурного наследия, частные школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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