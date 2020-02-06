Количество частных школ в Петербурге выросло на треть

За последние 4 года количество частных образовательных проектов увеличилось до 300.

За последние четыре года количество частных образовательных учреждений в Северной столице увеличилось с 200 до 300. Сейчас в них обучаются более 12 тысяч детей — около 2% от общего числа петербургских школьников, сообщает "Деловой Петербург".

Рост числа школ: в Ленобласти за этот же период частных образовательных проектов стало почти вдвое больше (с 23 до 42). Причины бума: эксперты связывают это с появлением нового жилья для обеспеченных семей

Отметим, что стоимость обучения в таких школах варьируется от 25–35 тысяч рублей в месяц до 75–100 тысяч.

Ранее Piter.TV сообщал, что спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%.

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