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Количество частных школ в Петербурге выросло на треть
Сегодня, 15:59
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Количество частных школ в Петербурге выросло на треть

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За последние 4 года количество частных образовательных проектов увеличилось до 300.

За последние четыре года количество частных образовательных учреждений в Северной столице увеличилось с 200 до 300. Сейчас в них обучаются более 12 тысяч детей — около 2% от общего числа петербургских школьников, сообщает "Деловой Петербург".

Рост числа школ: в Ленобласти за этот же период частных образовательных проектов стало почти вдвое больше (с 23 до 42). Причины бума: эксперты связывают это с появлением нового жилья для обеспеченных семей

Отметим, что стоимость обучения в таких школах варьируется от 25–35 тысяч рублей в месяц до 75–100 тысяч. 

Ранее Piter.TV сообщал, что спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%.

Фото: Pxhere

Теги: образование, частные школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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