Петербургские ученые вошли в список академиков РАН

В ряды академиков и членов-корреспондентов РАН вошли девять специалистов из Северной столицы.

Петербургские учёные вошли в ряды академиков и членов-корреспондентов РАН. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Так, почетное звание получили начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков и директор Института трансляционной медицины Александра Конради. Ряды членов-корреспондентов РАН пополнили Елена Николаевна Гринёва, директор Института эндокринологии Центра Алмазова, главный внештатный специалист эндокринолог по Северо-Западному федеральному округу, Алексей Михайлович Беляев, директор ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, Сидоренко Сергей Владимирович, заведующий научно-исследовательским отделом медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению по клинической микробиологии и антимикробной резистентности.

Отметим, что больших успехов в науке добились девять петербургских учёных.

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