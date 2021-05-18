В Петербурге разрабатывают замену системе SWIFT

Разработка готова на 15-20%.

В середине марта 2022 года от системы SWIFT отключили семь российских банков, попавших под санкции: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ. В начале мая стало известно, что также от системы планируют отключить еще три крупных российских банка – Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Сбер. Всего в этой системе работает около 300 российских банков. Россия стала третьей страной, отключенной от системы, после Ирана, отключенного в 2012 году, и КНДР, отключенной в 2017 году.

Как рассказал "Петербургскому дневнику" директор Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (ЦТРР СПбГУ) Дмитрий Шишмаков, сейчас в Петербурге разрабатывают замену системе СВИФТ.

Система изначально создается как полностью децентрализованная. В ней нет и не предвидится регулятора, поэтому отключить кого-либо от системы технически невозможно. Дмитрий Шишмаков

Разработка Центра прикладных исследований и разработок СПбГУ готова на 15-20%, завершить разработку системы планируется через 5 месяцев.

Фото: Piter.tv