Петербург лидирует по посещению ресторанов в декабре 2025 года

Рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в предновогоднем декабре 2025 года оказались лидерами по количеству платежей, при этом средний чек увеличился почти на 10% и составил 2 391 рубль.

Согласно исследованию, в декабре 2024 года средний чек составлял 2 186 рублей, а в декабре 2025 года вырос до 2 449 рублей в Москве, до 2 366 рублей в Санкт-Петербурге и до 1 900 рублей в Казани. В общей сумме платежи в ресторанах городов-лидеров увеличились на 21%, а количество транзакций выросло на 10%.

Эксперты банка отметили, что лидеры по количеству операций — это популярные центры гастротуризма с развитой ресторанной инфраструктурой и традиционно высоким спросом в предновогодний период. В исследовании учитывались все покупки по банковским картам в категории "рестораны" в эквайринговой сети банка.

Фото: pxhere.com