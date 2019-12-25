Петербургским учёным вручили государственные премии за научные разработки

Учёные создали и развили новое научное направление – спектроскопии спиновых шумов.

В среду, 9 июня, в Москве объявили лауреатов Государственной премии 2020 года в области науки и техники. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, премию за создание и развитие нового научного направления – спектроскопии спиновых шумов получил авторский коллектив из Петербурга, в который вошли заведующий лабораторией Физико-технического института им. А.Иоффе Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики им. И.Уральцева Санкт‑Петербургского государственного университета Валерий Запасский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, государственная премия является высокой оценкой их труда и всей научной петербургской школы.

Разработка ученых позволяет открыть новые возможности "для развития технологий в строительстве, машиностроении, медицине, в производстве квантовых компьютеров, диагностике свойств полупроводниковых структур и других сферах".

Ранее мы писали, что петербургские ученые создали приложение для учета осадков.

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