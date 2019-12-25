Петербургские ученые получат премии за выдающиеся научные результаты

Награду вручат 20 лауреатам.

В Северной столице ученым вручат именные премии за выдающиеся результаты. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Известно, что в постановлении заявлены 20 лауреатов. Премии получат ученые по таким направлениям, как нанотехнологии, математика и механика, химические науки, биологические науки и многое другое.

Все ученые получат по 300 тысяч рублей. Также лучшие исследователи будут удостоены памятной медали и диплома от губернатора.

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Фото: Gov.Spb.ru