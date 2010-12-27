Петербургские суды рассматривают дела мигрантов-нелегалов

В ходе рейдов петербургской полиции 29 и 30 мая было составлено более двух сотен протоколов в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана о незаконном нахождении на территории России. О ходе их рассмотрения рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Большинство материалов было оформлено с нарушениями и возвращено полиции, однако по некоторым делам были вынесены вердикты.
В Калининском суде рассмотрели одно дело, по которому мигранту назначили штраф в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением на родину. В Колпинском суде семь человек получили аналогичный штраф, но уже с предписанием самостоятельно покинуть территорию России. Красногвардейский суд назначил наказание в виде пятитысячного штрафа для 13-ти человек, троим из которых следует покинуть РФ принудительно, а двоим - своими силами.
В Ленинском и Невском суде полиции вернули суммарно 93 материала для устранения нарушений. Октябрьский и Приморский суд зарегистрировал в общей сложности 13 материалов, к рассмотрению пока не приступилали.
В Смольнинском суде из 34 материалов вернули 21 дело, а одно - прекратили. Из оставшихся мигрантов девять получили штраф в пять тысяч и принудительное выдворение на родину, трое - тот же штраф и "добровольную" депортацию. Отмечается, что все они проживали в хостеле на Суворовском, 55.
В Петроградском суде рассмотрели два материала и назначили принудительное выдворение и штраф 5 тыс рублей.
"Фрунзенский суд - всего 56 материалов; 47 возвращено, 4 - штраф 5 000 рублей с принудительным выдворением; 3 - штраф 5 000 рублей; 2 - прекращено", - добавили в пресс-службе судов.
Напомним, причиной рейдов стало расследование поножовщины на улице Салова. В ходе проверок было задержано более 200 человек. Представители ККИ также снесли несколько незаконных ангаров.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 4 )
Правильно надо каждый день проводить такие рейды ,мы россияне платим налоги ,а они понаприехали ,лечатся бесплатно,грабят,воруют,ещё и обманывают нас,выдворить их всех ,тогда бы и зарплата поднялась и жить стало бы лучше
Если бы не они ты уже давно бы здох как сабака
они больше тебе налоги платят о чем говоришь если не знаешь
Какие налоги?))) наличкой получают.
Да и лечение .. прохождение медкомиссии сугубо платное и узконаправленное на выявление опасных заболеваний...
Силуанов предложил уже уровнять.
Каждый день необходимы такие рейды.