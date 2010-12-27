Петербургские суды рассматривают дела мигрантов-нелегалов

Статистика дел о нелегальном нахождении на территории РФ увеличилась после рейда петербургской полиции.

В ходе рейдов петербургской полиции 29 и 30 мая было составлено более двух сотен протоколов в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана о незаконном нахождении на территории России. О ходе их рассмотрения рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Большинство материалов было оформлено с нарушениями и возвращено полиции, однако по некоторым делам были вынесены вердикты.

В Калининском суде рассмотрели одно дело, по которому мигранту назначили штраф в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением на родину. В Колпинском суде семь человек получили аналогичный штраф, но уже с предписанием самостоятельно покинуть территорию России. Красногвардейский суд назначил наказание в виде пятитысячного штрафа для 13-ти человек, троим из которых следует покинуть РФ принудительно, а двоим - своими силами.

В Ленинском и Невском суде полиции вернули суммарно 93 материала для устранения нарушений. Октябрьский и Приморский суд зарегистрировал в общей сложности 13 материалов, к рассмотрению пока не приступилали.

В Смольнинском суде из 34 материалов вернули 21 дело, а одно - прекратили. Из оставшихся мигрантов девять получили штраф в пять тысяч и принудительное выдворение на родину, трое - тот же штраф и "добровольную" депортацию. Отмечается, что все они проживали в хостеле на Суворовском, 55.

В Петроградском суде рассмотрели два материала и назначили принудительное выдворение и штраф 5 тыс рублей.

"Фрунзенский суд - всего 56 материалов; 47 возвращено, 4 - штраф 5 000 рублей с принудительным выдворением; 3 - штраф 5 000 рублей; 2 - прекращено", - добавили в пресс-службе судов.

Напомним, причиной рейдов стало расследование поножовщины на улице Салова. В ходе проверок было задержано более 200 человек. Представители ККИ также снесли несколько незаконных ангаров.

Фото: Pixabay