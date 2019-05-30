На улице Салова снесли три незаконных ангара: видео разборок

Арендатор отбивался от правоохранителей с пистолетом в руках.

Днем 30 мая во Фрунзенском районе Петербурга разгорелся конфликт, который едва не закончился стрельбой. На улице Салова снесли три незаконных ангара с продуктами. Один из арендаторов кинулся на правоохранителей с пистолетом в руках. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на Комитет по контролю за имуществом города.

Известно, что принадлежащий городу участок площадью 8 квадратных метров незаконно занял ООО "Анвир" (в настоящий момент компания прекратила деятельность). Владельцев просили добровольно убрать строения еще в феврале, однако они никак не отреагировали на эти требования.

Рабочим пришлось спилить замки, вынести из помещений продукцию и разобрать ангары. Действия чиновников вызвали недовольство у арендаторов. Один из них начал угрожать сотрудникам полиции, которые сопровождали ККИ, пистолетом, заявив, что это его оружие.

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