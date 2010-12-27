На Балканской площади в Купчино снесли мини-ярмарку

На ярмарке продавали овощи и фрукты, одежду, белье, текстильную продукцию, обувь и очки.

В среду, 29 мая, петербургский комитет по контролю за имуществом рассказал об итогах рейда на незаконную ярмарку во Фрунзенском районе Петербурга. Поводом для проверки стал запрос местной администрации.

По итогам визита представителей Смольного на незаконную ярмарку составлено десять протоколов за продажу товаров в неустановленных местах. Кроме того, было изъято 18 палаток и более полутора тысяч единиц различного товара: одежды, белья, текстильной продукции.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом