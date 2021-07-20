Выставки-ярмарки для местных дизайнеров устроят в ТЦ Петербурга

Ведомство просит выделить 99,4 млн рублей к заложенным в бюджета 10 млн рублей.

В торговых центрах Петербурга власти города устроят выставки-ярмарки, чтобы поддержать местных дизайнеров. Об этом заявил Кирилл Соловейчик, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023-2025 года.

Ведомство просит выделить 99,4 млн рублей к заложенным в бюджета 10 млн рублей. Чиновник уточнил, что ТЦ будут участвовать в выборе дизайнеров. Такая мера поможет также поддержать швейную промышленность, считает Кирилл Соловейчик.

Ранее в Петербурге установят 200 ларьков и устроят ярмарки. На киоски необходимо 360 млн рублей.

Фото: Piter.tv

