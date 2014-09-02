В Петербурге установят 200 ларьков и устроят ярмарки

На киоски необходимо 360 млн рублей.

Петербургские власти хотят устанавливать в городе киоски, как в Москве. Об этом 1 сентября рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

На киоски необходимо 360 млн рублей. Власти планируют сдавать готовый объект в аренду, а не землю, как сейчас. Деньги пойдут на закупку торговых павильонов, аренду земельных участков и подключение объектов к инженерным сетям. Первые 10 городских киосков появятся уже в ближайшее время, до конца года добавится еще 90. В них будут продавать печатную продукцию. В следующем году появятся еще 200.

Также комитет просит дополнительные 52,6 млн рублей на организацию фермерских ярмарок в шести районах Петербурга. Оборудование для них тоже закупит город, чтобы сдавать фермерам готовые места. При этом с них будет взиматься только плата за коммунальные услуги.

Фото: Piter.tv