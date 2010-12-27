В Петербурге задержала почти 300 мигрантов

После поножовщины на улице Салова, полиция организовала массовый рейд.

Суды Санкт-Петербурга рассмотрели более 200 дела об административных правонарушениях со стороны мигрантов. Об этом сообщает объеденная пресс-служба судов города.

По информации ведомства, большинство материалов были возвращены для устранения нарушений. Большинству фигурантов был назначен штраф в размере 5 000 рублей с самостоятельным выдворением за пределы РФ.

Напомним, что после поножовщины на улице Салова, полиция Санкт-Петербурга выяснила личности преступников. Ими оказались граждане из стран ближнего зарубежья. В процессе поиска был организован масштабный рейд.

Больше всего мигрантов было задержано на улице Салова. Также по информации "Фонтанки.ру" предупрежденные о проверке нелегалы решили переждать визит полицейских в ТК "Европолис". Там полицейские взяли под стражу еще около 50 человек.

Фото: Piter.TV