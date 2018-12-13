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Четыре человека устроили межнациональную резню на улице Салова
Сегодня, 12:50
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Alena_Zinovieva

Четыре человека устроили межнациональную резню на улице Салова

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Двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

Полиция Фрунзенского района Петербурга разбирается в обстоятельствах межнационального конфликта, который произошел 19 мая на улице Салова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

По имеющейся информации, около 23 часов в промзоне произошла поножовщина, в результате которой были ранены четыре человека. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобилях марки Chevrolet и Ravon.

Предположительно, конфликт носил межнациональный характер. Потерпевшими оказались граждане Узбекистана, а нападающие — выходцы из Северного Кавказа. Одна из машин обидчиков зарегистрирована на 25-летнего уроженца Дагестана.

Расследование продолжается. Виновных разыскивает полиция.

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Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, межнациональный конфликт, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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