В Пикалево женщина с ножом набросилась на своего приятеля

Мужчина тяжело ранен и госпитализирован в одну из местных клиник, за его жизнь борются медики.

Сегодня, в четверг, 25 апреля, в одной из квартир в городе Пикалево произошла поножовщина. С глубокими ножевыми ранениями в городскую больницу был доставлен мужчина сорока одного года.

Медики определяют состояние пациента как стабильно тяжелое. В полиции сообщили, что мужчина официально нигде не работает.

По данным пресс-службы ГУ МВД России, он находился в гостях у своей знакомой. По не установленным на данный момент причинам женщина набросилась на гостя с ножом и ударила того в живот. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Также по словам полицейских, нападавшая женщина ранее уже ни раз привлекалась к уголовной ответственности.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России