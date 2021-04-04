Петербургские суды получили 80 исков об оспаривании мобилизации

В результате 15 заявителей из 80 исков получили отказы.

В среду, 2 ноября, суды Петербурга зарегистрировали 80 исков об оспаривании решений о мобилизации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В Красногвардейский суд города поступило 13 исков, в Невский суд – 12 дел, в Калининский и Московский — по 10, во Фрунзенский — девять. В Василеостровский, Петроградский и Пушкинский суды поступило по одному иску, в Ленинский и Приморский — по три, в Выборгский, Колпинский и Красносельский — по четыре, в Кировский — пять исков.

В результате 15 заявителей из 80 исков получили отказы. По 12 искам производство прекратили в связи с отказами истцов от своих требований.

Напомним, что у бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева арестовали счета на 1 млрд рублей. Как отметил эксперт, практика показывает, что обычно это сумма заявленных требований или сумма реестра требований кредиторов. При этом суд не проверяет и не может проверить, имеется ли она на счетах.

Ранее все мероприятия по мобилизации прекратили в Петербурге. Прекратили все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток.

Фото: Piter.tv