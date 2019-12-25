Все мероприятия по мобилизации прекратили в Петербурге

Прекратили все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток.

В среду, 2 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе прекратили все мероприятия, связанные с мобилизацией и вручением повесток. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток написали в Смольном.

Беглов добавил, что "не переживайте за тех, кого оставили дома. Заботу о них мы возьмём на себя. Для каждой семьи с её нуждами найдём индивидуальный подход".

Напомним, Песков вчера заявил, что указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Ранее Piter.tv пообщался в военными юристами юридической компании AQURAT и узнал, что "только издание нормативного акта, это может быть Указ Президента РФ о прекращении мобилизации, можно считать официальным прекращением частичной мобилизации".

ЗВО: мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена. Слова представителя петербургской администрации означают, что на сегодняшний день разослали все повестки.

Фото: Piter.tv

