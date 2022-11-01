Песков: указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

Ранее Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ.

Указ президента РФВладимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ.

Президент сказал, что он посоветуется с юристами. Сообщаем – указ не нужен. <...>Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Дмитрий Песков

На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что данный указ выполнен.

Ранее Piter.tv пообщался в военными юристами юридической компании AQURAT в Петербурге и узнал, что "только издание нормативного акта, это может быть Указ Президента РФ о прекращении мобилизации в том или ином регионе, можно считать официальным прекращением частичной мобилизации".

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