У бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева арестовали счета на 1 млрд рублей

Как отметил эксперт, практика показывает, что обычно это сумма заявленных требований или сумма реестра требований кредиторов. При этом суд не проверяет и не может проверить, имеется ли она на счетах.

В Петербурге арбитражный суд Московского района арестовал счета бизнесмена Владимира Лавленцева по делу о банкротстве ООО "Строй-Альянс". Иск подала компания "Механизатор № 1". Об этом пишет "Деловой Петербург" в среду, 2 ноября.

На счетах было порядка 940 млн рублей. Постановление вступило в силу 27 октября. В ходатайстве компании "Механизатор № 1" указано, что в рамках делах рассматривается заявление о привлечении к ответственности лица, которое контролирует должника. Лавленцев связан со "Строй-Альянс" через "Горкапстрой", его долями он владел до мая 2020 года.

По словам советника, руководителя судебно-арбитражной практики адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры" в Петербурге Евгения Гурченко, суды накладывают арест на имущество в пределах суммы, которая может быть взыскана потенциально. Практика показывает, что обычно это сумма заявленных требований или сумма реестра требований кредиторов. Он добавил, что при этом суд не проверяет и не может проверить, имеется ли она на счетах.

Ранее вестибюль станции метро "Технологический институт 1" закроют на три дня. Ограничения будут действовать 4-6 ноября.

Фото: Piter.tv

