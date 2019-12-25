Петербургские станции метро и автовокзалы минируют от имени Валентины Терешковой

Днем сообщения от анонимов повторились, но изменили направленность.

Днем в пятницу, 13 марта, стало известно о повторной рассылке сообщений с угрозами о "минировании" петербургских инстанций. В отличие от утренней истории, где под удар попали суды и больницы, теперь целью анонимов стали все автовокзалы и станции метро города, а также Ленинский районный суд. Известно, что рассылка велась от имени Валентины Терешковой – депутата Госдумы РФ, выступившей за "обнуление" президентских сроков главы государства Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию РФ.

Ранее мы сообщали о том, как петербургские суды и рейсы самолетов "минировали" в Петербурге в эту пятницу, 13 марта.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга