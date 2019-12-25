В Петербурге снова заминировали суды и больницы

Анонимные шантажисты дали о себе знать после однодневного перерыва.

В пятницу, 13 марта, в Петербурге снова заминировали районные суды и медицинские учреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Работу Петродворцового, Смольнинского, Сестрорецкого, Петроградского и Василеостровского судов по традиции прервали анонимные шантажисты.

В своем электронном письме минеры только перечислили больницы и госпитали, которым сегодня не удастся спокойно потрудиться, в списке оказалось несколько десятков учреждений. Примечательно, что анонимы сбавили темпы по эвакуациям: за прошедшую неделю они тревожили город только два раза вместо привычных пяти.

В целом с начала года городские суды, школы, торговые центры и больницы эвакуировались 35 раз. С начала лжеминирований, прошлого ноября, Петербург сталкивался с прерванной работой заведений 56 раз.

Фото: pixabay