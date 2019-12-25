В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании сел самолет из Петербурга

Сообщение оказалось ложным.

Днем в пятницу, 13 марта, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге узнали о неподходящем сообщении анонимов. Правоохранительные органы вечером проверили борт, прибывший на Урал из Санкт-Петербурга после сообщения о минировании. Проверка транспортного средства показала, что оно оказалось безопасным для пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снова заминировали районные суды и медицинские учреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Работу Петродворцового, Смольнинского, Сестрорецкого, Петроградского и Василеостровского судов по традиции прервали анонимные шантажисты.

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