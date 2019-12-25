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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании сел самолет из Петербурга
Сегодня, 18:54
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fvbykov

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании сел самолет из Петербурга

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Сообщение оказалось ложным.

Днем в пятницу, 13 марта, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге узнали о неподходящем сообщении анонимов. Правоохранительные органы вечером проверили борт, прибывший на Урал из Санкт-Петербурга после сообщения о минировании. Проверка транспортного средства показала, что оно оказалось безопасным для пассажиров. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снова заминировали районные суды и медицинские учреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Работу Петродворцового, Смольнинского, Сестрорецкого, Петроградского и Василеостровского судов по традиции прервали анонимные шантажисты.

Фото: Pixabay

Теги: минирование, самолет
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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