Петербургские школьники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля

ЕГЭ пройдет с соблюдением требований санитарной безопасности.

Петербургские школьники будут сдавать единый государственный экзамен с 3 по 25 июля. В конце июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.

Всего в городе организовали 167 пунктов проведения экзамена. Сообщается, что 38 992 человека будут сдавать ЕГЭ: 27 053 – нынешние выпускники, 3 782 – выпускники колледжей и техникумов, 7 902 – выпускники прошлых лет.

Экзамены будут проходить с соблюдением требований санитарной безопасности: в класс будут заходить по графику, а не целыми классами, у каждого участника будут измерять температуру; в кабинетах появятся обеззараживатели воздуха, до и после каждого экзамена будет проводиться генеральная уборка и дезинфекция.

Напомним расписание основного и дополнительного этапов сдачи.

Ранее мы писали, что стал известен порядок проведения ЕГЭ в Выборге.

Фото: ЕГЭ / Вконтакте