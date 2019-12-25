Петербургские школьники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля

Петербургские школьники будут сдавать единый государственный экзамен с 3 по 25 июля. В конце июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.
Всего в городе организовали 167 пунктов проведения экзамена. Сообщается, что 38 992 человека будут сдавать ЕГЭ: 27 053 – нынешние выпускники, 3 782 – выпускники колледжей и техникумов, 7 902 – выпускники прошлых лет.
Экзамены будут проходить с соблюдением требований санитарной безопасности: в класс будут заходить по графику, а не целыми классами, у каждого участника будут измерять температуру; в кабинетах появятся обеззараживатели воздуха, до и после каждого экзамена будет проводиться генеральная уборка и дезинфекция.
Напомним расписание основного и дополнительного этапов сдачи.
Ранее мы писали, что стал известен порядок проведения ЕГЭ в Выборге.
Фото: ЕГЭ / Вконтакте
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