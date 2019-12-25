Стал известен порядок проведения ЕГЭ в Выборге

В данный момент для выпускников проходят очные и онлайн-консультации.

В Выборгском районе началась подготовка к проведению единого государственного экзамена. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В данный момент одиннадцатиклассники занимаются с преподавателями в формате очных и дистанционных консультаций. Им предстоит сдавать экзамен в условиях эпидемии: так, число аудиторий для проведения ЕГЭ увеличено до 70. В каждой из них будет находиться не более 10 человек, которых рассадят с учетом социальной дистанции. Для недопущения большого скопления людей будет составлен индивидуальный график явки.

Всего для проведения экзамена подготовят 5 пунктов: МБОУ "СОШ №8 г. Выборга", МБОУ "СОШ №13 с углубленным изучением отдельных предметов", МБОУ "СОШ №14", МБОУ "СОШ города Светогорска", МБОУ "Первомайский ЦО".

В ходе экзамена выпускники обязаны пользоваться средствами личной защиты. Кроме того, школьников и организаторов обеспечат антисептиками, аппаратами для обеззараживания воздуха, термометрией.

Напомним, что первый экзамен в формате ЕГЭ в этот раз пройдет 29 июня. Всего в Выборгском районе задействовано более 250 организаторов для работы с выпускниками. Они также проходят специальное обучение.

В 2020 году местные школы заканчивает 551 выпускник. Из них ЕГЭ выберут только те, кто в дальнейшем планирует поступить в высшие учебные заведения.

Среди предметов для сдачи школьники по-прежнему чаще всего выбирают обществознание, физику и английский язык.

Ранее мы рассказали о том, что выпускники из Выборгского района готовятся попрощаться со школой онлайн.

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