Выпускники из Выборгского района готовятся попрощаться со школой онлайн

Мероприятия пройдут в рамках марафона "Последний звонок - 2020".

В среду, 27 мая, выпускники Выборгского района отметят окончание школы в формате видеопрограммы и интернет-трансляции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции "Последний звонок – 2020", которая началась в понедельник, 25 мая. Вчерашние школьники имели возможность поучаствовать во флешмобах и акциях, посмотреть эфиры с ведущими педагогами страны и интересными личностями, которые рассказывали о том, как прошли их 11 лет за партой.

Комитет образования Выборгского района и педагогический состав местных школ подготовил для выпускников отдельный праздник. Он будет транслироваться для пользователей кабельного оператора "Успех" в эфире Выборгской муниципальной телекомпании: программа "Город. Новости по-выборгски" начнется в 19 часов.

Кроме того, на сайте vyborg.tv. будет доступна онлайн-трансляция.

Ранее мы рассказали о том, что в детских оздоровительных лагерях Выборгского района готовятся к предстоящей летней кампании.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО